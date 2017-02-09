В Покровском иномарка снесла светофор, дорожный знак и экран

В микрорайоне Покровском иномарка в результате ДТП снесла светофор, дорожный знак и шумоизоляционный экран. Фото последствий инцидента опубликовали пользователи соцсетей.

Авария произошла на перекрестке ул. Мужества и Линейной недалеко от автобусной остановки. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Столкнулись Honda и Nissan. После аварии водитель Nissan скрылся с места аварии, водитель Honda успел лишь запомнить часть госномера и цвет кузова — белый.

Возбуждено дело по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожных знаков и сооружений), после установления виновника аварии его привлекут к ответственности. Информация о повреждениях передана в службу «005» для проведения восстановительных работ.