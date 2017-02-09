Красноярка прикрепила записку с пин-кодом к карте и лишилась 140 тысяч рублей

В Красноярске девушка потеряла кошелек в магазине и лишилась крупной суммы денег из-за прикрепленного листа с PIN-кодом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

В ведомстве уточнили, что женщина получила SMS-уведомление о списании с карты около 140 тысяч рублей. Она обратилась в полицию, сотрудники которой установили личность предполагаемого преступника. Им оказалась 34-летняя жительница Красноярска, которая нашла кошелек. Вместо того, чтобы вернуть его владелице, злоумышленница сняла с карты деньги.

Уголовное дело возбудили по ст. 158. Суд назначил женщине наказание в 1,5 года лишения свободы условно.

В полиции напоминают меры предосторожности при использовании пластиковых карт.