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Красноярка прикрепила записку с пин-кодом к карте и лишилась 140 тысяч рублей

Главная Происшествия
Красноярск
12:53 9 Февраля 2017
осуждение, женщина, суд, кража, происшествия
Автор: архив Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске девушка потеряла кошелек в магазине и лишилась крупной суммы денег из-за прикрепленного листа с PIN-кодом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

В ведомстве уточнили, что женщина получила SMS-уведомление о списании с карты около 140 тысяч рублей. Она обратилась в полицию, сотрудники которой установили личность предполагаемого преступника. Им оказалась 34-летняя жительница Красноярска, которая нашла кошелек. Вместо того, чтобы вернуть его владелице, злоумышленница сняла с карты деньги.

Уголовное дело возбудили по ст. 158. Суд назначил женщине наказание в 1,5 года лишения свободы условно.

В полиции напоминают меры предосторожности при использовании пластиковых карт.

  • Никогда и никому не сообщайте пин-код вашей карты. Лучше всего его запомнить, а не хранить рядом с картой и тем более не записывать пин-код на нее.
  • Не позволяйте никому использовать вашу пластиковую карту.
  • Если вам позвонили из какой-либо организации или вы получили письмо по электронной почте (в том числе из банка) с просьбой сообщить реквизиты карты и пин-код под различными предлогами, не спешите ее выполнять. Позвоните в указанную организацию и сообщите о данном факте.
  • Если вы утратили карту, срочно свяжитесь с банком, выдавшим ее, сообщите о случившемся и следуйте инструкциям сотрудника банка.
  • При проведении операций с картой пользуйтесь только теми банкоматами, которые расположены в безопасных местах и оборудованы системой видеонаблюдения и охраной (в государственных учреждениях, банках, крупных торговых центрах и т.д.).
  • Совершайте операции с пластиковой картой так, чтобы находящиеся рядом люди не могли проследить за вашими манипуляциями. Если это невозможно, снимите деньги с карты позже либо воспользуйтесь другим банкоматом.
  • Обращайте внимание на картоприемник и клавиатуру банкомата. Если они оборудованы какими-либо дополнительными устройствами, то от использования данного банкомата лучше воздержаться и сообщить о своих подозрениях по указанному на нем телефону.
  • В случае некорректной работы банкомата (долгое время находится в режиме ожидания, самопроизвольно перезагружается) откажитесь от его использования.
  • Никогда не прибегайте к помощи либо советам третьих лиц при проведении операций с банковской картой в банкоматах.
  • В торговых точках, ресторанах и кафе все действия с Вашей пластиковой картой должны происходить в вашем присутствии. В противном случае мошенники могут получить реквизиты вашей карты при помощи специальных устройств и использовать их в дальнейшем для изготовления подделки.
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