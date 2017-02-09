25-летняя норильчанка получила год колонии за оскорбление полицейского

В Красноярском крае 30 человек были привлечены к уголовной ответственности в 2016 году за оскорбления и причинение насилия в отношении сотрудников ГИБДД.

В пресс-службе ведомства рассказали о нескольких случаях. Так, 25-летняя жительница Норильска, которая прилюдно оскорбляла инспектора, а также нанесла ему несколько ударов, получила 1 год и 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении.

9 граждан из Ачинска, Ужура, Уяра, Железногорска и Шушенского района осуждены к лишению свободы сроком до 3 лет условно. Общая сумма штрафов составила 115 тысяч рублей.

Последний случай произошел в январе 2017 года в Курагинском районе, где 24-летний нетрезвый водитель оказал физическое сопротивление сотруднику ГИБДД.