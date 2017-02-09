Житель Минусинска приклеил пакет с наркотиками скотчем к телу

В Минусинске задержали наркоторгорца, который перевозил полкилограмма запрещенных веществ. Чтобы спрятать пакет, он привязал его скотчем к телу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Задержанным оказался 38-летний местный житель, который раньше не привлекался к уголовной ответственности. Экспертиза показала, что в пакете был героин, общий вес которого составил 500 граммов.

«Следователями отдела МВД РФ «Минусинский» возбуждено уголовное дело по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»», — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, что за совершенное преступление злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, в апреле 2016 года красноярец попытался пронести пакет с наркотиками в самолет, вылетающий рейсом «Красноярск — Мирный». Мужчина перевозил запрещенное вещество в контейнере от шоколадного яйца. Злоумышленник заявил, что таким образом он перевозит молотый перец. Однако после вызова полицейских пассажир выбросил контейнер на пол и заявил, что он ему не принадлежит.