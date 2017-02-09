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Школьница из Минусинска попала в больницу после ссоры с матерью

Главная Происшествия
Красноярск
08:50 9 Февраля 2017
следователи, больница, происшествия, дети, подросток
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Минусинске 13-летнюю школьницу госпитализировали в больницу после ссоры с матерью. Девочка-подросток выпила несколько таблеток, после чего почувствовала себя плохо. Инцидент произошел 7 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

Школьница сама вызвала бригаду скорой помощи. Ее госпитализировали в медучреждение, где врачи прочистили ей желудок. Из-за чего именно между родственниками произошел конфликт, в сообщении не уточняется.

«В настоящее время жизнь и здоровье малолетней вне опасности. Со слов матери, ни в семье, ни в школе у девочки серьезных конфликтов не было», — рассказали в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Правоохранители опрашивают учителей и родственников несовершеннолетней. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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