Красноярский водитель автобуса лишился работы из-за телефона

Водитель автобуса, пользовавшийся телефоном за рулем, уволился. Об этом журналистам рассказал заместитель директора по безопасности муниципального автотранспортного предприятия №5 Валерий Краевский.

Инцидент произошел 6 февраля. Один из пассажиров заметил, что водитель автобуса держит в руках телефон и подумал, что он играет за рулем. При этом еще мужчина успевал поддерживать разговор со своим собеседником в кабине. Очевидец заснял все на телефон и отправил видео в СМИ. Уточняется, что ролик был снят в автобусе, следующем по городскому маршруту №87.

Была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что водитель пользовался на смартфоне не играми, а специальными приложениями, позволяющими отслеживать движение других автобусов.

«Мы приблизили видео, рассмотрели его, там не было никакой игры, а была схема движения впереди и сзади идущих автобусов. Таким приложением пользуется подавляющее большинство водителей. Но это тоже нарушение. Пользоваться мобильными устройствами за рулем недопустимо», — рассказал Валерий Краевский.

В среду, 8 февраля, стало известно, что водитель сам сказал, что ему стыдно перед людьми и написал заявление об увольнении. 39-летний водитель работал на предприятии 5 лет.

Уточняется, что до увольнения мужчина получил выговор и был лишен премии. Кроме того, ему грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей. В полиции также отметили, что у мужчины имеются неоплаченные штрафы за ранее совершенные нарушения ПДД.

Фото: Life.ru