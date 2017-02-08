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Экс-полицейский из Красноярска украл ружье, выписав его на чужое имя

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Красноярск
15:37 8 Февраля 2017
происшествия, следствие, полиция, красноярск, задержание, оружие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи завели уголовное дело в отношении бывшего красноярского полицейского, подозреваемого в хищении оружия. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия, с апреля 2015 по декабрь 2016 годов сотрудник отдела материально-технического обеспечения получал для временного хранения на складе оружие и боеприпасы. Через 2 месяца после приема оружия полицейский был обязан уничтожить его. Однако он, воспользовавшись служебным положением, выписал одно ружье ИЖ-27 на чужое вымышленное имя и забрал его себе.

В ходе розыска правоохранители нашли разобранное оружие в гараже подозреваемого. На ружье имелись следы уничтожения номерной маркировки. Доказать, что найденное оружие совпадает по характеристикам с украденным, удалось только с помощью экспертизы.

Подозреваемый лишь частично признал свою вину. Мужчину уволили из полиции «по дискредитирующим обстоятельствам».

В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю подчеркнули, что служебная проверка была инициирована главой ведомства Александром Речицким. Непосредственные руководители подозреваемого привлечены к дисциплинарной ответственности.

Сейчас расследуется уголовное дело по статье «хищение оружия, совершенное с использованием служебного положения». Экс-полицейскому грозит до 12 лет лишения свободы.

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