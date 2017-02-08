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Организатор поставок смертельного Jack Daniel’s предстанет перед судом

Главная Происшествия
Красноярск
13:52 8 Февраля 2017
алкоголь, происшествия, отравление, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Заместитель генпрокурора России в Сибирском ФО Иван Семчишин утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Московской области, который организовал поставку контрафактного виски под видом Jack Daniel’s в Красноярск. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

По версии следствия, в ноябре 2015 года 31-летний бизнесмен продал жителю Красноярска партию фальсифицированного алкоголя с содержанием метилового спирта. В последующем, суррогат сбывался жителям города, в результате чего 8 человек скончались и 25 получили тяжелое отравление.

Злоумышленник обвиняется в совершении преступления «хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц». Обвинения по той же статье утверждены в отношении восьми красноярцев, торговавших суррогатным виски. 

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Советский районный суд Красноярска

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