Ученого из Красноярска обвинили в мошенничестве на 6 млн рублей

Сотрудника красноярского вуза заподозрили в махинациях на 6 млн рублей. Ученый заключил контракт с фирмой, якобы занимающейся космическими разработками, забрал деньги, но никаких услуг компании так и не предоставил. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

Контракт с космической компанией был заключен еще в 2013 году. Тогда обвиняемый работал в красноярском вузе, что позволяло ему выигрывать тендеры на разработку систем управления в космической отрасли. Именно на такие цели из бюджета РФ было выделено 6 млн рублей.

«Организация, учредителями которой являлись родственники сотрудника вуза, не имела какой-либо материально-технической базы и штата научных сотрудников для создания специальных высокотехнологичных автоматизированных систем управления в космической отрасли», — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, что по данному факту было заведено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Сейчас и предприниматель, и ученый находятся под арестом.