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Из-за прорыва трубы в «Северо-Западном» десяток домов остался без воды

Главная Происшествия
Красноярск
11:29 8 Февраля 2017
красноярск, коммунальщики, авария, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Крупная коммунальная авария в Октябрьском районе оставила без отопления и воды десять многоэтажек по ул. Попова. 84 спасателя всю ночь ликвидировали последствия аварии, но полностью восстановить теплоснабжение пока не удалось. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю. 

На месте аварии коммунальщики «проводили вскрышные работы и сливали воду из системы теплоснабжения». Но без помощи все же спасателей обойтись не удалось. Прибывшие в 00:30 сотрудники МЧС обнаружили место прорыва трубы и организовали подачу тепла в квартиры по временной схеме. 

«Полное завершение восстановительных работ и восстановление теплоснабжения по основной схеме планируется к 10:00», — говорится в сообщении ведомства. 

Добавим, что ликвидацией последствий коммунальной аварии занимались 84 человек и 21 единица техники. 

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