Из-за прорыва трубы в «Северо-Западном» десяток домов остался без воды

Крупная коммунальная авария в Октябрьском районе оставила без отопления и воды десять многоэтажек по ул. Попова. 84 спасателя всю ночь ликвидировали последствия аварии, но полностью восстановить теплоснабжение пока не удалось. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

На месте аварии коммунальщики «проводили вскрышные работы и сливали воду из системы теплоснабжения». Но без помощи все же спасателей обойтись не удалось. Прибывшие в 00:30 сотрудники МЧС обнаружили место прорыва трубы и организовали подачу тепла в квартиры по временной схеме.

«Полное завершение восстановительных работ и восстановление теплоснабжения по основной схеме планируется к 10:00», — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, что ликвидацией последствий коммунальной аварии занимались 84 человек и 21 единица техники.