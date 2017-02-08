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Пятерым красноярцам грозит срок за «липовые» медицинские документы

Главная Происшествия
Красноярск
10:33 8 Февраля 2017
полиция, нарушение, красноярск, закон, документы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Завершено расследование уголовных дел в отношении пятерых красноярцев, использовавших заведомо подложные документы в трудовой деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции по СФО.

Правоохранители установили, что в сентябре прошлого года двое работников красноярского аэропорта предоставили работодателям фальшивые листки нетрудоспособности. Так, авиатехник, несколько дней не появляясь на рабочем месте без уважительной причины, приобрел через интернет поддельный больничный. Однако у кадровых специалистов документ вызвал подозрения.

Также ввел в заблуждение работодателей инспектор службы авиационной безопасности аэропорта. Он собственноручно исправил дату выхода на работу в листе нетрудоспособности. Когда обман вскрылся, мужчина уволился.

Кроме того, перед законом ответят красноярцы, которые решили не тратить время на прохождения медицинской комиссии. Они приобрели фальшивые медицинские книжки с результатами врачебных комиссий.

За совершенные деяния злоумышленникам грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до 2 лет.

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