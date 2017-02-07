Арбитр из Красноярска погиб при сходе лавины во время Универсиады в Алма-Ате

Технический судья из Красноярска погиб в результате схода лавины на горнолыжном курорте «Шымбулак» близи Алма-Аты, где в эти дни проходит Универсиада-2017. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщила официальный представитель городского департамента по ЧС Сандугаш Баймухамбетова.

К спасателям курорта обратился россиянин: он сообщил, что во время катания на западном склоне ущелья сошла снежная лавина, под снегом оказался человек. На место происшествия для проведения спасательных работ прибыли более 50 человек и два кинологических расчета. Через некоторое время одна из поисковых собак указала место для поиска.

Со слов товарища погибшего, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая, что это запрещенные для катания места.

«Врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть. Погибший являлся техническим судьей, прибывшим в составе делегации по фристайлу из Красноярска», — сообщили в департаменте ЧС.

Известно, что погибшим оказался 31-летний Алексей Белослудцев — технический судья по дисциплине «Сноуборд ски кросс».

Отмечается, что еще 30 января департаментом по чрезвычайным ситуациям города Алма-Аты среди населения, а также гостей и участников Универсиады была распространена информация об угрозе схода снежных лавин с рекомендацией не выходить на крутые заснеженные склоны гор.

Соревнования проходят в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля. Горнолыжный курорт «Шымбулак» расположен в ущелье Заилийского Алатау недалеко от Алма-Аты.

Фото: arnapress.kz