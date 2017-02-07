Гибель красноярского рабочего от сосульки связали с халатностью

Следователи завели уголовное дело по факту гибели красноярского рабочего от упавшей сосульки. Об этом сообщили в СК РФ по Красноярскому краю.

Напомним, днем 30 ноября 2016 года 51-летний водитель-машинист автоподъемника выехал для уборки снега с придомовой территории, расположенной на проспекте Мира. Во время работы фрагмент льда упал ему на голову, при этом мужчина находился без каски. В результате рабочий умер на месте от открытой черепно-мозговой травмы.

Трудовая инспекция установила, что падение наледи на голову машиниста стало возможным в связи с неудовлетворительной организацией производства работ. Также отсутствовал контроль со стороны должностных лиц МП «Красноярскгорсвет».

Заведено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время допрашиваются очевидцы и руководство «Красноярскгорсвета». Выясняются все обстоятельства дела. Расследование продолжается.