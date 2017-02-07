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Гибель красноярского рабочего от сосульки связали с халатностью

Главная Происшествия
Красноярск
16:30 7 Февраля 2017
общество, красноярск, происшествия, несчастный случай
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи завели уголовное дело по факту гибели красноярского рабочего от упавшей сосульки. Об этом сообщили в СК РФ по Красноярскому краю.

Напомним, днем 30 ноября 2016 года 51-летний водитель-машинист автоподъемника выехал для уборки снега с придомовой территории, расположенной на проспекте Мира. Во время работы фрагмент льда упал ему на голову, при этом мужчина находился без каски. В результате рабочий умер на месте от открытой черепно-мозговой травмы.

Трудовая инспекция установила, что падение наледи на голову машиниста стало возможным в связи с неудовлетворительной организацией производства работ. Также отсутствовал контроль со стороны должностных лиц МП «Красноярскгорсвет».

Заведено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время допрашиваются очевидцы и руководство «Красноярскгорсвета». Выясняются все обстоятельства дела. Расследование продолжается.

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