В Красноярске потерявший сознание водитель иномарки протаранил дерево

В Красноярске водителю Mercedes-Benz стало плохо за рулем, из-за чего иномарка врезалась в дерево. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

В ведомстве рассказали, что авария произошла днем 7 февраля на ул. Копылова. Момент ДТП был зафиксирован камерой уличного наблюдения. На кадрах видно, что автомобиль стал резко ускоряться, после чего залетел на газон, где снес два дерева и перевернулся.

В момент аварии недалеко находился экипаж ДПС. Также на место происшествия прибыла «скорая помощь». Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Видео: ЧП Красноярск