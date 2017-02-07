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Заместителя главы краевого УФССП поймали на махинациях с закупками

Главная Происшествия
Красноярск
13:58 7 Февраля 2017
закупки, происшествия, мошенники, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники ФСБ выявили дополнительные факты преступной деятельности замглавы судебных приставов по Красноярскому краю Елены Мокрушиной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, с сентября 2015 по март 2016 года задержанная выставила на торги «лот на поставки товаров, работ и услуг для нужд УФССП». В результате аукцион выиграла компания «Краснигма», которая находилась под контролем у ее сына.

«Приобретение указанной продукции происходило посредством фактической оплаты товара на сумму, не превышающую сто тысяч рублей. При этом поставка товаров осуществлялась по завышенной цене. Общая сумма ущерба составила более 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Весной прошлого года следователи завели уголовное дело по статьям «мошенничество с использованием служебного положения» и «злоупотребление должностными полномочиями». Женщину уволили с занимаемой должности. Способствовали раскрытию преступлений и сотрудники отдела по противодействию коррупции УФССП по Красноярскому краю. 

Во время расследования сотрудники ФСБ обнаружили и другие мошеннические схемы, которые сотрудница УФССП совершала вместе со своим сыном. Сейчас правоохранители продолжают расследование дела.

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