В Норильске женщина украла у подруги украшения, обманув ее сына

Следователи норильской полиции закончили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении злоумышленницы, обвиняемой в краже ювелирных изделий. Об этом сообщает главное управление МВД России по Красноярскому краю.

С заявлением в полицию обратилась жительница Норильска, которая рассказала о пропаже ювелирных изделий из ее квартиры. Сумма ущерба превысила 130 тысяч рублей.

Под подозрение стражей порядка попала подруга женщины. Со слов потерпевшей, злоумышленница под предлогом важного звонка вышла в другую комнату, где из шкатулки похитила часть украшений.

Несколько дней спустя она снова пришла в гости к подруге. Женщины и ее мужа дома не оказалось, однако дома находился их сын. Пояснив ребенку, что ей нужно срочно зарядить телефон, злоумышленница прошла в комнату, откуда похитила оставшуюся часть ювелирных изделий. После этого она сдала украденное в ломбард, а полученные деньги потратила на личные нужды. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленница в ближайшее время предстанет перед судом, ей грозит до 5 лет лишения свободы.