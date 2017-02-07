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В Норильске женщина украла у подруги украшения, обманув ее сына

Главная Происшествия
Красноярск
12:31 7 Февраля 2017
край, кража, преступление, норильск, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Следователи норильской полиции закончили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении злоумышленницы, обвиняемой в краже ювелирных изделий. Об этом сообщает главное управление МВД России по Красноярскому краю.

С заявлением в полицию обратилась жительница Норильска, которая рассказала о пропаже ювелирных изделий из ее квартиры. Сумма ущерба превысила 130 тысяч рублей.

Под подозрение стражей порядка попала подруга женщины. Со слов потерпевшей, злоумышленница под предлогом важного звонка вышла в другую комнату, где из шкатулки похитила часть украшений.

Несколько дней спустя она снова пришла в гости к подруге. Женщины и ее мужа дома не оказалось, однако дома находился их сын. Пояснив ребенку, что ей нужно срочно зарядить телефон, злоумышленница прошла в комнату, откуда похитила оставшуюся часть ювелирных изделий. После этого она сдала украденное в ломбард, а полученные деньги потратила на личные нужды. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленница в ближайшее время предстанет перед судом, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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