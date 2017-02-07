Посетителя назаровского кафе зарезали в драке

В одном из кафе Назарова погиб посетитель. Мужчина умер после драки. Об этом 7 февраля сообщает «Запад24».

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 февраля. По предварительной версии, в кафе «Медея» двое молодых людей поругались с 41-летним мужчиной, после чего набросились на него с кулаками и ножом.

В результате потасовки потерпевший получил ножевые ранения и черепно-мозговую травму. Мужчину доставили в больницу, однако он скончался.

Заведено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Личности нападавших уже установлены, сейчас их розыском занимаются полицейские.