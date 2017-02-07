На правом берегу Красноярска бродячая собака покусала ребенка

В Красноярске на ул. Матросова бездомная собака набросилась на маленького мальчика. Об этом 6 февраля сообщили корреспонденты телеканала «Афонтово».

Ребенок получил несколько укусов, но сильно не пострадал. Другой информации о состоянии здоровья мальчика пока нет.

Интересно, что подобные жалобы поступают в администрацию города «пачками» — после того, как предыдущего бизнесмена Виктора Версяцкаса отстранили от работы, жители пожаловались на бродячих собак около 500 раз. Но пока на заявления горожан ответить некому — подрядчик по отлову бродячих собак «Белка и стрелка» не приступил к своим обязанностям. Контракт с общественной организации подпишут только в середине февраля.

Добавим, что заявки от красноярцев будут передавать сотрудникам фонда. В соответствии с регламентом, подрядчик не получит денег за исполнение заявок от горожан, если отчеты о его работе не будут подтверждены фотографиями и подписями представителей общественных организаций.