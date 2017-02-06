Два человека погибли при столкновении Nissan со столбом

Два человека погибли в ДТП под Норильском, сообщили в пресс-службе полиции.

Авария произошла в воскресенье, 5 февраля, на трассе Норильск – Каеркан. Предварительно установлено, что 39-летний водитель Nissan Patrol находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. Машину занесло с последующим наездом на опору освещения.

Скончались двое пассажиров: 48-летняя женщина умерла на месте аварии, 34-летний мужчина — в карете скорой помощи. Виновник аварии получил незначительные травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

Решается вопрос об возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.