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Два человека погибли при столкновении Nissan со столбом

Главная Происшествия
Красноярск
19:46 6 Февраля 2017
общество, авария, происшествия, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Два человека погибли в ДТП под Норильском, сообщили в пресс-службе полиции.

Авария произошла в воскресенье, 5 февраля, на трассе Норильск – Каеркан. Предварительно установлено, что 39-летний водитель Nissan Patrol находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения,  не справился с управлением. Машину занесло с последующим наездом на опору освещения.

Скончались двое пассажиров: 48-летняя женщина умерла на месте аварии, 34-летний мужчина — в карете скорой помощи.  Виновник аварии получил незначительные травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

Решается вопрос об возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).  санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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