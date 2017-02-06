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В Красноярске водитель управлял автобусом, не отрываясь от мобильной игры

Главная Происшествия
Красноярск
19:32 6 Февраля 2017
общество, происшествия, авто, гибдд
Автор: Sibnovosti.ru
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Житель Красноярска снял на видео, как водитель за рулем пассажирского автобуса играет в игру на мобильном телефоне, пишет Life.ru.

Уточняется, что запись была сделана в автобусе № 87, который следует по маршруту «Солнечный — Ветлужанка». На кадрах видно, как водитель, находясь за рулем во время движения, двумя руками держит мобильный телефон и нажимает кнопки в приложении, похожем на игру. При этом еще мужчина успевает поддерживать разговор со своим собеседником в кабине.

В инциденте разбирается ГИБДД. В полиции отметили, что если данный факт подтвердится, то водителя и автотранспортное предприятие привлекут к административной ответственности.

Это не первый случай подобного отношения к своим обязанностям. В августе прошлого года водителя автобуса 53 маршрута уволили за то, что он перевозил пассажиров, закинув ноги на панель. Директор предприятия назвал данный инцидент ЧП, хотя, по его словам, водитель проработал на предприятии 17 лет и зарекомендовал себя с положительной стороны.

Еще один резонансный случай — водителя автобуса маршрута № 91 заметили  с сигаретой и телефоном в руках.

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