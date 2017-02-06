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Руководитель строительной фирмы осужден за мошенничество

Главная Происшествия
Красноярск
16:48 6 Февраля 2017
общество, гто, суд, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Суд в Красноярске признал виновным директора строительной комании в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к 7 годам в колонии общего режима. Об этом рассказали в прокуратуре Октябрьского района.

В ведомстве рассказали, что руководитель фирмы «Строй-з» заключал договоры долевого строительства с физическими и юридическими лицами.

«При этом договоры заключались с теми лицами, перед которыми обвиняемый имел долги. Таким образом он как бы переводил имеющиеся у него долговые обязательства на ООО «Строй-з», — сообщают в прокуратуре.

Также известно, что бизнесмен в одном районов Красноярского края взял на себя обязательства построить многоквартирный дом для граждан, которых должны были переселить из аварийных домов. Застройщику из бюджета было перечислено 15 млн рублей. Однако строительство было приостановлено в связи с отсутствием у ООО «Строй-з» собственных средств.

В прокуратуре добавили, что бизнесмен ранее уже был осужден за аналогичные преступления. 

Добавим, по данным Стройнадзора, в крае к «проблемным» отнесено всего 8 объектов недвижимости, все они расположены в Красноярске. Всего в регионе из 302 строящихся многоквартирных домов 282 относится к долевому строительству. Проблемными считаются те дома, строительство которых приостановили, а в отношении застройщика начали процедуру банкротства.

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