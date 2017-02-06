В Лесосибирске супружеская пара погибла из-за неисправного чайника

В Лесосибирске устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погибло два человека. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Инцидент произошел 5 февраля. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при пожаре обнаружены тела мужчины и женщины.

По предварительным данным, в доме проживали 51-летняя женщина, ее 68-летний гражданский супруг и их 12-летний ребенок. Днем 5 февраля супруги употребляли спиртные напитки. Ребенок в это время дома не находился. Когда они уснули, в квартире начался пожар.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что дом закрыт изнутри, находящиеся в нем мужчина и женщина отравились угарным газом, признаком насильственной смерти не обнаружено.

Рассматривается версия о неосторожном обращении с электробытовыми приборами. В доме обнаружен неисправный электрический чайник — он полностью расплавился. Назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших.