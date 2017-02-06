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Арестован красноярец, ограбивший два банка за день

Главная Происшествия
Красноярск
12:49 6 Февраля 2017
происшествия, банки, красноярск, суд, полиция, арест
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Суд арестовал красноярца, который подозревается в разбойном нападении на два банка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, инцидент произошел вечером 3 февраля. В помещение банка на ул. Воронова зашел мужчина и потребовал деньги, угрожая пистолетом. Сотрудница передала ему пакет с 8000 рублями, после чего нападавший скрылся. Название банка не уточняется.

Через некоторое время в полицию поступил новый вызов: на этот раз неизвестный напал на отделение банка по ул. 9 Мая. Работники отделения успели нажать тревожную кнопку. По вызову приехали сотрудники ЧОП и Росгвардии, которые задержали злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 27-летний мужчина.

В отношении налетчика заведено уголовное дело по статье «разбой». Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

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