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В Краснотуранском районе мать оставила новорожденного в подъезде

Главная Происшествия
Красноярск
11:16 6 Февраля 2017
ребенок, происшествия, в красноярском крае, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Сотрудники полиции Краснотуранского района ищут мать, бросившую своего новорожденного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В дежурную часть поступило сообщение, что в подъезде одного из общежитий обнаружен новорожденный мальчик. Ребенок лежал на подоконнике в одной рубашке.

Приехавшие на место полицейские отвезли мальчика в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии с переохлаждением.

Сотрудники уголовного розыска проверяют женщин, состоящих на учете по беременности. Опрашиваются местные жители.

Подобный инцидент произошел в августе прошлого года в Кировском районе Красноярска. Напомним, 83-летняя пенсионерка нашла около Дома ребенка новорожденную девочку с запиской от матери. Позже женщина осознала тяжесть своего поступка и вернулась, чтобы забрать дочь в семью. Инцидент получил широкий общественный резонанс.

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