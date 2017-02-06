6 февраля
Красноярск
погода -13 °C
курсы валют
59.31
 
€ 63.82
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Грабители оставили без света 25 домов в Октябрьском районе

Главная Происшествия
Красноярск
10:30 6 Февраля 2017
полиция, происшествия, красноярск, телефон
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярске разыскивают грабителей, которые оставили без электричества 25 домов по ул. Юшкова и ул. Гусарова. Злоумышленники украли из трансформаторной будки 160 предохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Электрики уже восстановили энергоснабжение в домах Октябрьского района, но преступников до сих пор не удалось задержать. Сейчас полицейские опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства происшествия.

«Всем, кто располагает информацией о подозреваемых в совершении кражи, просьба сообщать по круглосуточному телефону 2-271-995 или 02», — говорится в сообщении ведомства.

Подобные случаи на территории Красноярского края фиксируются довольно часто. Так, в мае 2016 года в Дудинке двое ранее судимых местных жителя украли 1000 метров телефонного кабеля и оставили без связи почти 400 человек. На злоумышленников завели уголовные дела. Теперь им грозит до пяти лет тюрьмы.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Краснотуранском районе мать оставила новорожденного в подъезде

В Краснотуранском районе мать оставила новорожденного в подъезде

6 Февраля 2017 г.
Мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии
Новости Красноярска: В заповеднике «Столбы» ищут заблудившегося туриста

В заповеднике «Столбы» ищут заблудившегося туриста

6 Февраля 2017 г.
Мужчина потерял ориентир и не смог самостоятельно выйти из леса
Новости Красноярска: Красноярец протаранил столб на машине, купленной за полчаса до аварии

Красноярец протаранил столб на машине, купленной за полчаса до аварии

6 Февраля 2017 г.
Водитель иномарки ехал домой с автосалона
Новости Красноярска: Очевидцы рассказали об обстреле маршрутки в Красноярске

Очевидцы рассказали об обстреле маршрутки в Красноярске

5 Февраля 2017 г.
В полиции факт повреждения стекла автобуса подтвердили
Новости Красноярска: Житель Норильска пытался убить знакомую, а затем поджег себя в квартире

Житель Норильска пытался убить знакомую, а затем поджег себя в квартире

5 Февраля 2017 г.
В настоящее время женщина находится в больнице
Новости Красноярска: Автомобилист госпитализирован после аварии на ул. Партизана Железняка

Автомобилист госпитализирован после аварии на ул. Партизана Железняка

4 Февраля 2017 г.
Авария произошла минувшей ночью
Новости компаний
03/02
Богучанская ГЭС получила высокую оценку условий труда
03/02
Подписано соглашение о сотрудничестве СибГАУ и Центра молодежного инновационного творчества "Клаб" г. Железногорска
02/02
В Красноярске пройдет вручение премии Success Lifestyle Celebrities
01/02
В Красноярске подвели итоги VI Архитектурно-строительного форума Сибири
01/02
В 2016 году Богучанская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярец зарезал брата и друга, оскорбивших его сожительницу

Красноярец зарезал брата и друга, оскорбивших его сожительницу

1 Февраля 2017 г.
Мужчины выпивали в квартире убийцы
Новости Красноярска: Подросток из Красноярска мог стать жертвой «группы смерти»

Подросток из Красноярска мог стать жертвой «группы смерти»

4 Февраля 2017 г.
На странице погибшего появилось сообщение: «Молодец, прошел игру до конца»
Новости Красноярска: Невесту из Красноярска выкрали со свадьбы в Санкт-Петербурге

Невесту из Красноярска выкрали со свадьбы в Санкт-Петербурге

3 Февраля 2017 г.
Девушку ищут уже около недели
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.