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В заповеднике «Столбы» ищут заблудившегося туриста

Главная Происшествия
Красноярск
09:25 6 Февраля 2017
природа, красноярск, туристы, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Спасатели продолжают поиски туриста, заблудившегося на территории заповедника «Столбы». Мужчина потерялся 4 февраля. Информация об этом появилась в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель».

Пропавший сам позвонил в дежурную часть ГУ МЧС и сообщил о том, что не может выйти из заповедника. На тот момент мужчина находился в районе Копьевской горы за Вторым столбом. По словам спасателей, эту часть заповедника не часто посещают туристы.

В поисках красноярца сотрудники МЧС проверили лес и тропы, ведущие к перевалу. Найти пропавшего до сих пор не удалось.

«Обследован лесной массив общей протяженностью около 14 км. Пострадавший не обнаружен. Связи с ним нет», — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, что на прошедших выходных спасателям поступило еще два вызова. Так, один из туристов получил травму ногу у Центрального входа на «Столбы». Мужчину донесли до кордона и передали врачам скорой помощи. Вторую туристку с травмами эвакуировали с восточной стороны заповедника. Женщину на носилках доставили до машины медиков.

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