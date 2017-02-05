Очевидцы рассказали об обстреле маршрутки в Красноярске

Пользователи социальных сетей сообщили об обстреле автобуса 56-го маршрута на улице Павлова в Красноярске. Инцидент произошел вечером 3 февраля. Никто из находящихся в автобусе пассажиров не пострадал.

Фотографии с места происшествия были опубликованы очевидцами в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видны разбитые стекла автобуса, осколки которого высыпались в салон транспортного средства.

В полиции факт повреждения стекла автобуса подтвердили, но отметили, что причина повреждения пока достоверно не установлена. Проводится проверка.

Фото: vk.com/ghest_krsk24