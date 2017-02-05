Житель Норильска пытался убить знакомую, а затем поджег себя в квартире

Житель Норильска погиб при пожаре, который, предполагают сотрудники правоохранительных органов, он сам и устроил. Перед этим он напал с ножом на знакомую женщину, которую ревновал. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

По предварительным данным, при тушении пожара в квартире пожарные обнаружили тело 42-летнего мужчины, рядом с которым находилась пустая канистра. Следователи не исключают, что норильчанин мог сам устроить смертельный пожар.

«Ранее в этот же день в полицию обратилась 27-летняя жительница Норильска, которая сообщила, что этот же мужчина пришел к ней в квартиру и на почве ревности нанес ей несколько ножевых ранений, после чего скрылся», — рассказали в следственном комитете.

В настоящее время женщина находится в больнице. Следователи опрашивают знакомых погибшего и устанавливают обстоятельства ЧП.