Автомобилист госпитализирован после аварии на ул. Партизана Железняка

Один человек пострадал в результате ДТП на ул. Партизана Железняка в Красноярске. Об этом сообщили очевидцы в паблике «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла минувшей ночью, 4 февраля. Водитель Subaru ехал со стороны ул. Октябрьской. В момент поворота на ул. Партизана Железняка он не пропустил автомобиль BMW. От удара последний вылетел на обочину и врезался в столб.

Очевидцы утверждают, что водителя Subaru зажало в искореженной машине. Чтобы вызволить мужчину, на место происшествия выезжали сотрудники МЧС. Пострадавший доставлен в больницу.