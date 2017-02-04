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Автомобилист госпитализирован после аварии на ул. Партизана Железняка

Главная Происшествия
Красноярск
14:42 4 Февраля 2017
авария, происшествия, общество, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Один человек пострадал в результате ДТП на ул. Партизана Железняка в Красноярске. Об этом сообщили очевидцы в паблике «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла минувшей ночью, 4 февраля. Водитель Subaru ехал со стороны ул. Октябрьской. В момент поворота  на ул. Партизана Железняка он не пропустил автомобиль BMW. От удара последний вылетел на обочину и врезался в столб.

Автомобилист госпитализирован после аварии на ул. Партизана Железняка

Очевидцы утверждают, что водителя Subaru зажало в искореженной машине. Чтобы вызволить мужчину, на место происшествия выезжали сотрудники МЧС. Пострадавший доставлен в больницу.  

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