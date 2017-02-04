4 февраля
Красноярск
погода -8 °C
курсы валют
59.31
 
€ 63.82
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Подросток из Красноярска мог стать жертвой «группы смерти»

Главная Происшествия
Красноярск
11:41 4 Февраля 2017
следствие, происшествия, общество, подросток
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Упавший с 7 этажа на глазах у прохожих красноярский подросток мог состоять в так называемых «группах смерти» в социальных сетях.

Пользователи Сети пишут комментарии с соболезнованиями родным и предполагают, что подросток мог участвовать в неких играх «Синий кит» и «Тихий дом». Друг семьи погибшего утверждает, что на стене в своей комнате мальчик якобы сделал надпись, косвенно подтверждающую участие в «группе смерти». Более того, имеется информация, что на странице погибшего в соцсети появилось сообщение: «Молодец, прошел игру до конца».

Широкое обсуждение проблемы подростковых суицидов в России поднялось после публикации в «Новой газете» материала «Группы смерти». В материале рассказывалось о закрытых сообществах в социальных сетях, которые подталкивают подростков к совершению самоубийства.

С декабря 2013 по май 2016 года в соцсети «ВКонтакте» появилось восемь сообществ, открыто пропагандировавших суицид. Доступ к этим группам был строго ограничен, принимали туда только по усмотрению администратора. Допущенные в группу должны были пройти различные тесты, после которых повышался их рейтинг и они получали доступ к контенту и заданиям, связанным с тематикой смерти, самоубийства, причинением себе физических увечий и инсценировке этих событий.

В результате подросток, вступивший в группу, попадал в сильнейшую психологическую ловушку. Смерть в таких группах пропагандировалась как «единственный правильный и красивый способ выхода из сложных жизненных ситуаций». Позднее в Санкт-Петербурге был задержан один из основателей сообществ. По данным петербургских следователей, жертвами «групп смерти» в общей сложности стали 15 подростков.

Согласно данным Роспотребнадзора, около 30% всех ссылок, содержащих информацию о суицидах и призывах к ним, ведут на страницы социальной сети «ВКонтакте». С 1 ноября 2012 года Роспотребнадзор заблокировал более 10 тыс. подобных страниц.

В Красноярске по факту смерти подростка продолжается доследственная проверка, опрашиваются родители, знакомые, учителя. Ранее в полиции сообщали, что семья подростка характеризуется положительно, на учете в органах внутренних дел не состояла.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Мать и ребенок погибли в ДТП на трассе в Красноярском крае

Мать и ребенок погибли в ДТП на трассе в Красноярском крае

4 Февраля 2017 г.
Авария произошла на 1145-м км федеральной трассы М-53
Новости Красноярска: Вооруженный мужчина пытался ограбить два банк‍а в Красноярске

Вооруженный мужчина пытался ограбить два банк‍а в Красноярске

4 Февраля 2017 г.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 февраля
Новости Красноярска: В Ачинске поймали подозреваемого в нападении на водителя эвакуатора

В Ачинске поймали подозреваемого в нападении на водителя эвакуатора

3 Февраля 2017 г.
Мужчина был ранее судим
Новости Красноярска: В Боготоле мать заперла трех детей в холодном доме и ушла за алкоголем

В Боготоле мать заперла трех детей в холодном доме и ушла за алкоголем

3 Февраля 2017 г.
Женщину могут лишить родительских прав
Новости Красноярска: В Северном водитель сбил подростка и скрылся с места аварии

В Северном водитель сбил подростка и скрылся с места аварии

3 Февраля 2017 г.
Молодой человек получил травмы и был госпитализирован
Новости Красноярска: Преподаватель физкультуры в красноярском вузе пойдет под суд за взятки

Преподаватель физкультуры в красноярском вузе пойдет под суд за взятки

3 Февраля 2017 г.
Мужчина брал деньги за проставление зачетов
Новости компаний
03/02
Богучанская ГЭС получила высокую оценку условий труда
03/02
Подписано соглашение о сотрудничестве СибГАУ и Центра молодежного инновационного творчества "Клаб" г. Железногорска
02/02
В Красноярске пройдет вручение премии Success Lifestyle Celebrities
01/02
В Красноярске подвели итоги VI Архитектурно-строительного форума Сибири
01/02
В 2016 году Богучанская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Синоптики рассказали, какую погоду ждать красноярцам в феврале

Синоптики рассказали, какую погоду ждать красноярцам в феврале

1 Февраля 2017 г.
В феврале сильных перепадов температур синоптики не прогнозируют
Новости Красноярска: На ул. Брянской в Красноярске насмерть сбили пешехода

На ул. Брянской в Красноярске насмерть сбили пешехода

30 Января 2017 г.
Водителю автомобиля 28 лет, в момент ДТП был трезв
Новости Красноярска: Двое водителей пострадали в лобовом ДТП под Дивногорском

Двое водителей пострадали в лобовом ДТП под Дивногорском

31 Января 2017 г.
Причины аварии выясняют инспекторы ДПС
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.