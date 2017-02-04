Подросток из Красноярска мог стать жертвой «группы смерти»

Упавший с 7 этажа на глазах у прохожих красноярский подросток мог состоять в так называемых «группах смерти» в социальных сетях.

Пользователи Сети пишут комментарии с соболезнованиями родным и предполагают, что подросток мог участвовать в неких играх «Синий кит» и «Тихий дом». Друг семьи погибшего утверждает, что на стене в своей комнате мальчик якобы сделал надпись, косвенно подтверждающую участие в «группе смерти». Более того, имеется информация, что на странице погибшего в соцсети появилось сообщение: «Молодец, прошел игру до конца».

Широкое обсуждение проблемы подростковых суицидов в России поднялось после публикации в «Новой газете» материала «Группы смерти». В материале рассказывалось о закрытых сообществах в социальных сетях, которые подталкивают подростков к совершению самоубийства.

С декабря 2013 по май 2016 года в соцсети «ВКонтакте» появилось восемь сообществ, открыто пропагандировавших суицид. Доступ к этим группам был строго ограничен, принимали туда только по усмотрению администратора. Допущенные в группу должны были пройти различные тесты, после которых повышался их рейтинг и они получали доступ к контенту и заданиям, связанным с тематикой смерти, самоубийства, причинением себе физических увечий и инсценировке этих событий.

В результате подросток, вступивший в группу, попадал в сильнейшую психологическую ловушку. Смерть в таких группах пропагандировалась как «единственный правильный и красивый способ выхода из сложных жизненных ситуаций». Позднее в Санкт-Петербурге был задержан один из основателей сообществ. По данным петербургских следователей, жертвами «групп смерти» в общей сложности стали 15 подростков.

Согласно данным Роспотребнадзора, около 30% всех ссылок, содержащих информацию о суицидах и призывах к ним, ведут на страницы социальной сети «ВКонтакте». С 1 ноября 2012 года Роспотребнадзор заблокировал более 10 тыс. подобных страниц.

В Красноярске по факту смерти подростка продолжается доследственная проверка, опрашиваются родители, знакомые, учителя. Ранее в полиции сообщали, что семья подростка характеризуется положительно, на учете в органах внутренних дел не состояла.