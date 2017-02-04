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Мать и ребенок погибли в ДТП на трассе в Красноярском крае

Главная Происшествия
Красноярск
09:47 4 Февраля 2017
дтп, авария, общество, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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На трассе в Красноярском крае в результате ДТП погибли два человека — женщина и ее 5-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла в пятницу, 3 февраля, на 1145-м км федеральной трассы М-53 «Байкал» на территории Нижнеингашского района. 36-летняя женщина за рулем Toyota Fielder ехала в сторону Канска и, по предварительным данным, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Mazda. Столкновение было лобовым, поэтому оба автомобиля получили очень серьезные повреждения, Mazda отлетела на обочину.

Мать и ребенок погибли в ДТП на трассе в Красноярском крае

В момент ДТП в Toyota  также находился 5-летний ребенок. От полученных травм и женщина, и ребенок скончались на месте. Водитель и пассажир Mazda доставлены в больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают, были ли пристегнуты погибшие в момент столкновения.

Мать и ребенок погибли в ДТП на трассе в Красноярском крае

Фото: пресс-служба ГИБДД

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