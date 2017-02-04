Мать и ребенок погибли в ДТП на трассе в Красноярском крае

На трассе в Красноярском крае в результате ДТП погибли два человека — женщина и ее 5-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла в пятницу, 3 февраля, на 1145-м км федеральной трассы М-53 «Байкал» на территории Нижнеингашского района. 36-летняя женщина за рулем Toyota Fielder ехала в сторону Канска и, по предварительным данным, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Mazda. Столкновение было лобовым, поэтому оба автомобиля получили очень серьезные повреждения, Mazda отлетела на обочину.

В момент ДТП в Toyota также находился 5-летний ребенок. От полученных травм и женщина, и ребенок скончались на месте. Водитель и пассажир Mazda доставлены в больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают, были ли пристегнуты погибшие в момент столкновения.

Фото: пресс-служба ГИБДД