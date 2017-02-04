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Вооруженный мужчина пытался ограбить два банк‍а в Красноярске

Главная Происшествия
Красноярск
09:32 4 Февраля 2017
общество, банк, полиция, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Подозреваемый в совершении разбойного нападения на банк задержан в Красноярске, сообщила пресс-служба полиции.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 февраля. В помещение банка на ул. Воронова зашел мужчина и, угрожая пистолетом, потребовал деньги. Сотрудница передала ему пакет с 8000 рублями, после чего нападавший скрылся. Название банка не уточняется.

Через некоторое время в полицию поступил новый вызов: на этот раз неизвестный напал на отделение банка по ул. 9 Мая. Работники отделения успели нажать тревожную кнопку. По вызову приехали сотрудники ЧОП и Росгвардии, которые задержали злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 27-летний мужчина.

Известно, мужчина на месте преступления произвел два выстрела в пол. Эксперты изъяли оружие и пули. Рядом с банком стражи порядка обнаружили автомобиль, на котором приехал злоумышленник.

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