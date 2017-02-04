Подозреваемый в совершении разбойного нападения на банк задержан в Красноярске, сообщила пресс-служба полиции.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 февраля. В помещение банка на ул. Воронова зашел мужчина и, угрожая пистолетом, потребовал деньги. Сотрудница передала ему пакет с 8000 рублями, после чего нападавший скрылся. Название банка не уточняется.

Через некоторое время в полицию поступил новый вызов: на этот раз неизвестный напал на отделение банка по ул. 9 Мая. Работники отделения успели нажать тревожную кнопку. По вызову приехали сотрудники ЧОП и Росгвардии, которые задержали злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 27-летний мужчина.

Известно, мужчина на месте преступления произвел два выстрела в пол. Эксперты изъяли оружие и пули. Рядом с банком стражи порядка обнаружили автомобиль, на котором приехал злоумышленник.