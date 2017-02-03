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В Ачинске поймали подозреваемого в нападении на водителя эвакуатора

Главная Происшествия
Красноярск
17:03 3 Февраля 2017
задержание, полиция, ачинск, нападение, происшествия, следствие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Ачинске задержан подозреваемый в покушении на убийство водителя эвакуатора. 46-летний мужчина был пойман ночью 3 февраля полицейскими и сотрудниками Росгвардии. О поимке налетчика сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Напомним, инцидент произошел 4 января. По предварительной версии следствия, на обочине трассы в районе поселка Березовский проезжающие водители увидели мужчину с огнестрельными ранениями. Пострадавшего доставили в больницу, где медики оказали ему помощь.

52-летний пострадавший рассказал, что ехал по дороге на эвакуаторе марки Нino ranger. В этот момент неизвестный человек выстрелил в него несколько раз, забрал машину и уехал.

По данным местных СМИ, пострадавшим является житель Красноярска, который зарабатывал предоставлением услуг эвакуатора. Мужчине позвонили неизвестные и попросили приехать в Ачинский район, после чего расстреляли.

Чтобы поймать налетчика, полицейские создали несколько оперативных групп. В ходе розыска правоохранители обследовали населенные пункты и проверяли автостоянки.

В итоге подозреваемый был задержан в Ачинске. На допросе в СК он признал свою вину, пояснив свой поступок корыстными мотивами. Ранее мужчина был судим.

Сейчас правоохранители продолжают поиск похищенного автомобиля.

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