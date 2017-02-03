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В Боготоле мать заперла трех детей в холодном доме и ушла за алкоголем

Главная Происшествия
Красноярск
14:13 3 Февраля 2017
происшествия, дети, мать, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В городе Боготоле мать троих детей могут лишить родительских прав за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Женщина не ухаживала за детьми и часто запирала их в холодном доме без еды и денег. Об очередном инциденте рассказали в пресс-службе сибирской транспортной полиции. 

В дежурную часть обратилась учительница местной школы. Она забеспокоилась, что ее ученица не пришла на занятия и не отвечает на звонки.  Правоохранители вместе с представителями органов опеки пришли в дом, в котором проживала неблагополучная семья.

«Полицейские были шокированы происходящим. Выяснилось, что за день до этого между сожителем матери и его собутыльником, на глазах у детей, произошла драка. В потасовке отчим получил значительные повреждения и был госпитализирован в хирургию», — рассказали в ведомстве. 

Мать отнеслась к этому спокойно. Она заперла детей в доме и пошла за очередной порцией алкоголя. Три ребенка в возрасте 2, 4 и 9 лет, остались в неотапливаемом доме, без каких-либо продуктов питания и денег. 

Полицейские забрали детей и отправили их в больницу. Сейчас готовятся документы о лишении матери родительских прав. Одна это мать не беспокоит. женщина продолжает вести разгульный образ жизни, добавили в ведомстве. 

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