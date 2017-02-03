Преподаватель физкультуры в красноярском вузе пойдет под суд за взятки

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении преподавателя Красноярского аграрного университета, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

В ходе расследования выяснилось, что в 2015-2016 годах ассистент кафедры спортивного права и физической культуры брал деньги со студентов за выставление зачета по профильному предмету. При этом учащиеся фактически не сдавали физкультуру. Получив деньги, преподаватель ставил «зачет» в официальные документы.

Размер взятки варьировался от 500 до 1000 рублей. Всего следователи установили 16 эпизодов преступления.

Дело по статье «мелкое взяточничество» направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 1 года лишения свободы.