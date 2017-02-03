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В Северном водитель сбил подростка и скрылся с места аварии

Главная Происшествия
Красноярск
12:47 3 Февраля 2017
пострадавшие, происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске на пересечении ул. 9 Мая и пр. Комсомольский водитель белого автомобиля Mercedes-Benz сбил 17-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Авария произошла в четверг, 1 февраля, около 20:00. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В ведомстве пояснили, что школьник переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В этот момент его сбил проезжающий автомобиль. Водитель не остановился и уехал в неизвестном направлении. 17-летнего красноярца с травмами госпитализировали в больницу.

 «Со слов пострадавшего, наезд совершил водитель белого седана марки «Мерседес», — отметили в ГИБДД.

В настоящее время полицейские разыскивают скрывшегося водителя. Его личность также пока устанавливается.

Видео: ГИБДД по Красноярскому краю 

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