В Северном водитель сбил подростка и скрылся с места аварии

В Красноярске на пересечении ул. 9 Мая и пр. Комсомольский водитель белого автомобиля Mercedes-Benz сбил 17-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Авария произошла в четверг, 1 февраля, около 20:00. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В ведомстве пояснили, что школьник переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В этот момент его сбил проезжающий автомобиль. Водитель не остановился и уехал в неизвестном направлении. 17-летнего красноярца с травмами госпитализировали в больницу.

«Со слов пострадавшего, наезд совершил водитель белого седана марки «Мерседес», — отметили в ГИБДД.

В настоящее время полицейские разыскивают скрывшегося водителя. Его личность также пока устанавливается.

Видео: ГИБДД по Красноярскому краю