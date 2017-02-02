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Подозреваемому в педофилии врачу из Ачинска грозит до 15 лет колонии

Главная Происшествия
Красноярск
16:30 2 Февраля 2017
следствие, происшествия, насилие, ачинск, педофилия, врач
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи рассказали подробности дела с врачом из Ачинска, подозреваемым в педофилии. Напомним, история доктора из кадетского корпуса получила широкий общественный резонанс.

По предварительной версии следствия, 21 января двое 16-летних подростков вместе с врачом пили спиртное в медчасти. Один мальчик после застолья ушел домой, в то время как другой уснул. Воспользовавшись моментом, 44-летний врач сексуально надругался над ребенком. Мама подростка, узнав об этом, обратилась в полицию.

По материалам проведенной доследственной проверки СК завел уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего». Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что медик уволился из кадетского корпуса. Также сообщалось, что он признал факт распития алкоголя, но при этом полностью отверг обвинения в педофилии.

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