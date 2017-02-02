Подозреваемого в убийстве красноярца поймали спустя 16 лет

В Красноярске раскрыли убийство 16-летней давности. Подозреваемым в расправе над пожилым жителем Хакасии оказался 60-летний красноярец. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Так, в октябре 2000 года в Железнодорожном районе нашли тело мужчины со следами насильственной смерти. Правоохранители установили, что погибшим был житель Хакасии 1955 года рождения. Однако оперативно задержать убийцу им так и не удалось.

Спустя 16 лет полицейские выяснили, что к преступлению причастен неоднократно судимый житель Красноярска, который как раз сейчас отбывает наказание за «Убийство».

«В настоящее время проводятся оперативные мероприятия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Как именно полицейским удалось раскрыть преступление 2000-х годов, в тексте не уточняется.