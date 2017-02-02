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Подозреваемого в убийстве красноярца поймали спустя 16 лет

Главная Происшествия
Красноярск
14:46 2 Февраля 2017
красноярск, убийство, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске раскрыли убийство 16-летней давности. Подозреваемым в расправе над пожилым жителем Хакасии оказался 60-летний красноярец. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Так, в октябре 2000 года в Железнодорожном районе нашли тело мужчины со следами насильственной смерти. Правоохранители установили, что погибшим был житель Хакасии 1955 года рождения. Однако оперативно задержать убийцу им так и не удалось. 

Спустя 16 лет полицейские выяснили, что к преступлению причастен неоднократно судимый житель Красноярска, который как раз сейчас отбывает наказание за «Убийство». 

«В настоящее время проводятся оперативные мероприятия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении. 

Как именно полицейским удалось раскрыть преступление 2000-х годов, в тексте не уточняется. 

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