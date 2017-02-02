В Красноярске пьяный водитель «прикинулся» пассажиром после ДТП

В Красноярске задержали водителя иномарки, оказавшего сопротивление сотрудникам ГИБДД. Инцидент произошел утром 2 февраля на ул. Дачной.

Очевидцы в соцсетях рассказали, что пьяный водитель Toyota Harrier врезался в Toyota Wish, после чего попытался скрыться. Однако из-за пробитого колеса мужчина не смог далеко уехать. После этого он вместе с другом пересел на заднее сидение и уснул.

Когда на место приехали сотрудники ГИБДД, мужчины заявили, что ехали в машине как пассажиры, а водитель убежал. В ходе разбирательства на место аварии приехали друзья пьяного водителя, которые попытались помешать аресту приятеля.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что для задержания мужчины пришлось применить физическую силу. Водителю предложили пройти медосвидетельствование на месте, однако он отказался.

Сейчас 30-летний мужчина направлен в краевой наркодиспансер. Ему грозит штраф за неповиновение законным требованиям правоохранителей. Также полиция проверит действия мужчин, которые помогали водителю.