Лже-террориста из Красноярска приговорили к исправительным работам

Жителя Красноярска приговорили к 1 году и 10 месяцам исправительных работ за сообщение о бомбе в здании Ж/Д вокзала. После звонка мужчина сам пришел в отделение полиции и сознался в содеянном. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В марте 2016 года мужчина позвонил в службу спасения и сообщил, что он проносит в здание вокзала бомбу. Спустя несколько часов он с повинной пришел в отделение полиции.

«Лже-террорист», ранее судимый за совершение аналогичного преступления, вину в совершении указанного преступления признал полностью, дело рассматривалось судом в порядке особого судопроизводства», — говорится в сообщении.

За «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» его приговорили к работам и штрафу в размере 20% от заработной платы.