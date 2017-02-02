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Лже-террориста из Красноярска приговорили к исправительным работам

Главная Происшествия
Красноярск
12:13 2 Февраля 2017
суд, террористы, штраф, работы, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жителя Красноярска приговорили к 1 году и 10 месяцам исправительных работ за сообщение о бомбе в здании Ж/Д вокзала. После звонка мужчина сам пришел в отделение полиции и сознался в содеянном. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В марте 2016 года мужчина позвонил в службу спасения и сообщил, что он проносит в здание вокзала бомбу. Спустя несколько часов он с повинной пришел в отделение полиции.

«Лже-террорист», ранее судимый за совершение аналогичного преступления, вину в совершении указанного преступления признал полностью, дело рассматривалось судом в порядке особого судопроизводства», — говорится в сообщении.

За «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» его приговорили к работам и штрафу в размере 20% от заработной платы.

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