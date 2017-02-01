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Красноярец зарезал брата и друга, оскорбивших его сожительницу

Главная Происшествия
Красноярск
16:29 1 Февраля 2017
происшествия, красноярск, убийство, криминал, полиция, следствие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники полиции задержали жителя Красноярска, подозреваемого в двойном убийстве. Инцидент произошел 31 января в 20:00.

По предварительной версии следствия, 42-летний мужчина выпивал в своей квартире на ул. Можайского вместе с родным братом, сожительницей и общим знакомым. Во время застолья гости стали оскорблять женщину, после чего между ними и хозяином завязалась ссора.

В ходе конфликта подозреваемый схватил нож и нанес несколько ударов обоим мужчинам. От полученных травм 41-летний и 49-летний потерпевшие скончались на месте.

Мужчина был задержан правоохранителями «по горячим следам». Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Следователями заведено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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