2 февраля
Красноярск
погода -6 °C
курсы валют
60.31
 
€ 65.03
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Пытавшуюся зарубить семью жительницу Назарово отправят на лечение

Главная Происшествия
Красноярск
13:57 1 Февраля 2017
происшествия, дети, убийство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

55-летнюю жительницу Назаровского района, пытавшуюся зарубить топором свою семью, признали невменяемой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю. 

29 октября пенсионерка после того, как закончила дела по хозяйству, взяла в руки топор и направилась в дом. Сначала она подошла к своему супругу и несколько раз ударила мужчину по голове оружием. Затем она направилась в комнату, где жили сын с женой и детьми. Там женщина нанесла удары топором 8-летней внучке и 10-летнему внуку. Остановить женщину смог только сын. Он обезоружил мать и изолировал ее в отдельное помещение до приезда полиции.

«Дети получили травмы головы, в связи с чем они были госпитализированы в медицинское учреждение, сейчас их здоровье находится в удовлетворительном состоянии», — рассказали в ведомстве. 

62-летний супруг подозреваемой скончался в больнице. По данным местных СМИ, подозреваемая хотела убить всю семью, в том числе себя, из-за молока, которым она всех напоила. Пенсионерку обеспокоило, что продукт был получен от больной коровы.

Добавим, что в настоящее время уголовное дело направлено в Назаровский районный суд «для применения  мер медицинского характера». 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярец зарезал брата и друга, оскорбивших его сожительницу

Красноярец зарезал брата и друга, оскорбивших его сожительницу

1 Февраля 2017 г.
Мужчины выпивали в квартире убийцы
Новости Красноярска: В Назаровском районе мужчину задержали за изнасилование дочери

В Назаровском районе мужчину задержали за изнасилование дочери

1 Февраля 2017 г.
Сейчас подозреваемый находится под стражей
Новости Красноярска: Под Енисейском водитель снегохода впал в кому после ДТП

Под Енисейском водитель снегохода впал в кому после ДТП

1 Февраля 2017 г.
Очевидцы утверждают, что мужчину избили после аварии
Новости Красноярска: Жителю Минусинска грозит срок за установку пиратского софта

Жителю Минусинска грозит срок за установку пиратского софта

1 Февраля 2017 г.
Парень за деньги поставил нелицензированную копию программы
Новости Красноярска: В Минусинске женщина погибла под колесами грузового поезда

В Минусинске женщина погибла под колесами грузового поезда

1 Февраля 2017 г.
53-летняя потерпевшая скончалась на месте
Новости Красноярска: На Красноярском море утонул внедорожник

На Красноярском море утонул внедорожник

1 Февраля 2017 г.
Водитель успел выскочить из тонущего автомобиля
Новости компаний
01/02
В Красноярске подвели итоги VI Архитектурно-строительного форума Сибири
01/02
В 2016 году Богучанская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии
27/01
Аэрокосмический колледж СибГАУ участвует в региональном чемпионате WorldSkills Russia
26/01
Новая возможность для россиян: купить Hyundai по программе H-promise
26/01
Красноярская ГЭС ЕвроСибЭнерго произвела в 2016 году треть электроэнергии региона
26/01
Богучанская ГЭС поддержала детские социальные учреждения Кодинска
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске школьница попала под колеса сразу двух автомобилей

В Красноярске школьница попала под колеса сразу двух автомобилей

30 Января 2017 г.
По данным очевидцев, девочка скончалась в больнице
Новости Красноярска: В Красноярском крае мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь, приехавшую с ним познакомиться

В Красноярском крае мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь, приехавшую с ним познакомиться

27 Января 2017 г.
Мужчина задержан
Новости Красноярска: На ул. Брянской в Красноярске насмерть сбили пешехода

На ул. Брянской в Красноярске насмерть сбили пешехода

30 Января 2017 г.
Водителю автомобиля 28 лет, в момент ДТП был трезв
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.