Пытавшуюся зарубить семью жительницу Назарово отправят на лечение

55-летнюю жительницу Назаровского района, пытавшуюся зарубить топором свою семью, признали невменяемой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

29 октября пенсионерка после того, как закончила дела по хозяйству, взяла в руки топор и направилась в дом. Сначала она подошла к своему супругу и несколько раз ударила мужчину по голове оружием. Затем она направилась в комнату, где жили сын с женой и детьми. Там женщина нанесла удары топором 8-летней внучке и 10-летнему внуку. Остановить женщину смог только сын. Он обезоружил мать и изолировал ее в отдельное помещение до приезда полиции.

«Дети получили травмы головы, в связи с чем они были госпитализированы в медицинское учреждение, сейчас их здоровье находится в удовлетворительном состоянии», — рассказали в ведомстве.

62-летний супруг подозреваемой скончался в больнице. По данным местных СМИ, подозреваемая хотела убить всю семью, в том числе себя, из-за молока, которым она всех напоила. Пенсионерку обеспокоило, что продукт был получен от больной коровы.

Добавим, что в настоящее время уголовное дело направлено в Назаровский районный суд «для применения мер медицинского характера».