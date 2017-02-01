В Назаровском районе мужчину задержали за изнасилование дочери

В Назаровском районе 39-летний мужчина подозревается в изнасиловании своей дочери. Девочке едва исполнилось 8 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

Правоохранители выяснили, что в 2016 году от мужчины ушла жена. Она забрала своего старшего ребенка, а двух девочек 4 и 8 лет оставила с ранее судимым отцом. Через два месяца мать вернулась за детьми, и тогда 8-летняя дочь рассказала, что отец совершил в отношении нее сексуальное насилие.

«В настоящее время подозреваемый задержан. На допросе он сообщил, что не отрицает свою вину. Назначена его психолого-психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении ведомства.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста». Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Отмечается, что со школьницей сейчас работают психологи. Расследование уголовного дела продолжается.