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Под Енисейском водитель снегохода впал в кому после ДТП

Главная Происшествия
Красноярск
12:30 1 Февраля 2017
соцсети, в красноярском крае, дтп, авария, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В поселке Подтесово Енисейского района снегоход «Буран» столкнулся с иномаркой Toyota. После аварии, которая произошла еще 27 января, водитель снегохода впал в кому. Его состояние оценивается как тяжелое. Об этом в социальных сетях написали родственники пострадавшего.

В ГИБДД рассказали, что авария произошла около часа ночи. Предварительно установлено, что водитель «Бурана» не уступил дорогу и на скорости столкнулся с автомобилем. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир снегохода.

Отмечается, что на водителя Toyota завели административное дело за употребление спиртных напитков после ДТП. Примечательно,что предполагаемый виновник аварии не имел категории, необходимой для управления снегоходом.

В социальных сетях знакомые и родственники пострадавшего водителя написали, что сразу после аварии автомобилист попытался избить молодого водителя.

«Буран» столкнулся с машиной и разбился, водитель выскочил из машины и стал «запинывать» второго участника аварии, который был уже без сознания», — рассказывают очевидцы.

В пресс-службе полиции не подтвердили факт драки. Другие обстоятельства аварии пока выясняются.

Под Енисейском водитель снегохода впал в кому после ДТП

Фото: скриншот сюжета «Енисей-информ»

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