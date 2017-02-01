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Жителю Минусинска грозит срок за установку пиратского софта

Главная Происшествия
Красноярск
11:40 1 Февраля 2017
полиция, в красноярском крае, техникa, происшествия, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сотрудники полиции Минусинска задержали местного жителя, подозреваемого в установке нелицензионного программного обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что 22-летний парень за деньги установил на компьютер пиратскую копию программы. Сумма причиненного правообладателю ущерба оценивается в 130 тыс. рублей. Наименование софта не уточняется.

Парень был задержан «в ходе оперативно-разыскных мероприятий». Заведено уголовное дело по статье «нарушение авторских и смежных прав». Молодому человеку грозит до 2 лет лишения свободы.

Напомним, аналогичный случай произошел в Минусинске осенью прошлого года. Тогда полицейские поймали 21-летнего парня, который установил нелицензионный софт за деньги. Сумму ущерба оценили в 155 тыс. рублей.

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