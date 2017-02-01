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Сотню посетителей ТЦ «Красноярье» эвакуировали из-за пожара

Главная Происшествия
Красноярск
08:50 1 Февраля 2017
мчс, происшествия, красноярск, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На правом берегу Красноярска загорелся торговый центр. Из задымленного здания ТЦ «Красноярье» эвакуировали около 80 посетителей и сотрудников. Пожар произошел вечером 31 января. Информация об этом появилась в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как рассказали спасатели, возгорание началось в отделе косметики «Л'Этуаль», где загорелась стена. Общая площадь пожара составила 9 кв. метров. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия через 4 минуты после сообщения о пожаре.

«Около 15 минут потребовалось спасателям для того, чтобы остановить распространение огня, а затем полностью его ликвидировать», — рассказали в ведомстве.

Добавим, что в данном происшествии обошлось без пострадавших. Сейчас торговый центр работает в обычном режиме. Причину пожара будут устанавливать дознаватели.

Напомним, последний пожар в ТЦ «Красноярье» произошел 15 декабря уже после закрытия. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. В инциденте также обошлось без пострадавших и погибших.

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