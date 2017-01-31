В Красноярске разыскивают пропавшую три недели назад 17-летнюю девушку

Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают 17-летнюю жительницу Красноярска, которая пропала две с половиной недели назад. Об этом сообщается на сайте полиции.

К стражам порядка обратились педагоги одного из училищ с сообщением о том, что их ученица ушла из общежития 12 января, и с тех пор ее никто не видел. Ориентировка на девушку передана всем наружным нарядам. Опрашиваются знакомые студентки, устанавливается круг ее общения.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят обратиться в ближайшие отделы полиции, либо по телефонам (391) 249-91-44 или 02.

Приметы девушки: на вид 17 лет, рост 168 см, среднего телосложения, тип лица европейский, волосы длинные, русые, глаза голубые. Была одета: короткая куртка черного цвета, синие джинсы, кроссовки светлые.

Фото предоставлено управлением уголовного розыска ГУ МВД по Красноярскому краю