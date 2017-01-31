Двое водителей пострадали в лобовом ДТП под Дивногорском

На 30 км трассы М-54 «Енисей» недалеко от Дивногорска столкнулись автомобили Renault и BMW X5. В результате аварии травмы получили оба водителя. ДТП произошло во вторник, 31 января. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

В ГИБДД рассказали, что иномарка Renault выехала на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с автомобилем немецкой марки. На место ДТП вызвали врачей скорой помощи, которые оказали помощь пострадавшим мужчинам. Оба водителя на момент аварии были трезвыми.

«Мы все счастливы, что остались живы, если бы не в X5 ехали, то мальчишек наших спереди «наглухо» бы. А так неплохо отделались. Разбитый нос, подбородок, царапины. У мальчишек, конечно, посильнее увечья , но не смертельно», — рассказывает одна из пассажирок автомобиля.

Отмечается, что на месте работал экипаж ДПС. В настоящее время инспекторы выясняют все обстоятельства аварии.