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Из-за пожара в спорткомплексе «Сокол» эвакуировали 36 посетителей

Главная Происшествия
Красноярск
10:40 31 Января 2017
происшествия, пожар, красноярск, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Советском районе Красноярска в спорткомплексе «Сокол» по ул. Пограничников, 105 произошел пожар. Сотрудники центра эвакуировали из горящего здания 36 человек. Инцидент произошел 31 января около 8 часов утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание началось в сауне, расположенной недалеко от бассейна. Работники спорткомплекса вовремя вывели посетителей и вызвали на место пожарных.

«В результате пожара пострадавших нет. В 09:08 пожар ликвидирован. На тушение огня от МЧС России привлекалось 43 человека, 13 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время спасатели выясняют причины возгорания. Известно, что общая площадь пожара составила 20 «квадратов».

Фото: facebook.com/vlasovtv

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