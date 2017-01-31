Из-за пожара в спорткомплексе «Сокол» эвакуировали 36 посетителей

В Советском районе Красноярска в спорткомплексе «Сокол» по ул. Пограничников, 105 произошел пожар. Сотрудники центра эвакуировали из горящего здания 36 человек. Инцидент произошел 31 января около 8 часов утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание началось в сауне, расположенной недалеко от бассейна. Работники спорткомплекса вовремя вывели посетителей и вызвали на место пожарных.

«В результате пожара пострадавших нет. В 09:08 пожар ликвидирован. На тушение огня от МЧС России привлекалось 43 человека, 13 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время спасатели выясняют причины возгорания. Известно, что общая площадь пожара составила 20 «квадратов».

Фото: facebook.com/vlasovtv