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Житель Канска заявил о банковском давлении, не желая платить по кредитам

Главная Происшествия
Красноярск
10:02 31 Января 2017
мошенничество, происшествия, канск, полиция, кредиты, банки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники полиции Канска задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничествах с кредитами. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе ведомства.

С заявлением в дежурную часть обратился 40-летний житель Канска. Мужчина рассказал, что его преследуют представители банков и требуют погашения долга за якобы оформленные им кредиты. При этом заявитель утверждал, что никаких отношений с банками у него не было.

В ходе доследственной проверки полицейские изучили кредитные соглашения, показания свидетелей и провели почерковедческую экспертизу подписи заявителя. Выяснилось, что мужчина взял несколько кредитов на бытовую технику, изначально не собираясь их погашать. Затем он заявил банкам, что никаких займов у них не брал, а после их настойчивых требований обратился в полицию.

Сейчас мужчина задержан по подозрению в мошенничестве. Заведено и расследуется уголовное дело. Заявителю грозит до 2 лет лишения свободы.

В полиции добавили, что мужчина ранее был судим.

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